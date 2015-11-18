Настроить iMacros для firefox

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Нужно настроить iMacros для совершения некоторых действий вконтакте. добавление друзей, отправка сообщений, репост из группы.

Подробное ТЗ исполнителю.

По срокам - обсуждаемо.

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад