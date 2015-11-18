Настроить iMacros для firefox

http://media-fair.kiev.ua/ru/ Перенести сайт с текущего самописного движка на wordpress. Сохранить структуру 3 языка Можно без наполнения Регистрация на сайте не нужна К ответам просьба указывать срок и цену. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить iMacros для совершения некоторых действий вконтакте. добавление друзей, отправка сообщений, репост из группы.
Подробное ТЗ исполнителю.
По срокам - обсуждаемо.
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