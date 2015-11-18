Php-скрипт граббинга новостей во Вконтакте

Скрипт для граббинга постов из групп ВК. Копирует посты из указанной группы, публикует их в другую, используя аккаунт администратора/редактора сообщества.

- используем Вконтакте API

В конфиге указываем:

- из каких групп заимствовать посты

- сколько последних постов подгружать из группы-донора

- сколько постов публиковать в новое сообщество

- захватывать ли посты со ссылками

- отправляем на указанный email сообщение-лог о выполнении задачи

- избегаем дубликатов

Пример:

Указали 4 группы-донора. Максимальное количество постов для погрузки - 6. Постов для публикации - 2. Скрипт собирает по 6 постов из указанных 4 групп. Рандомно выбирает из этого количества 2 поста для публикации в новой группе. Проверяем, нет ли среди этих постов тех, что уже размещали ранее. Полное копирование: текст + графика/аудио/видео и т.д. Если указано, что не берём посты со ссылками (Показать полностью.. не в счёт), то пропускаем такие записи. Записываем в базу данных txt или Mysql какой-то индентификатор тех постов, которые мы уже копировали (достаточно ли будет просто ссылки на пост в группе-доноре?), чтобы не повторяться. На email отправляем отчёт: какие посты разместили (ссылка на исходный пост), куда разместили (ссылка на новый пост), время размещения.

Если оказалось, что количество постов для размещения больше, чем собранное количество, то увеличиваем количество постов для погрузки на 1. Например, если нужно разместить 2, собрали 24 поста, но из них 20 уже размещались, а ещё 3 со внешними ссылками, которые не размещаем. Значит пробуем собирать уже не 4*6, а 4*7, 4*8 и т.д. Затем публикуем.

При необходимости отвечу на любые вопросы. Оплата работы через безопасную сделку.