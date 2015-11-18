Php-скрипт граббинга новостей во Вконтакте

Есть такой компонент: http://www.wiris.com А точнее WIRIS Editor: http://www.wiris.com/editor/demo/en/ К нему надо написать дополнение которое позволит сохранять файлы в облако AWS S3. Документация к АПИ WIRIS-а тут: http://www.wiris.com/pluginwiris_engine/docs/api/com/wiris/plugin/storage/StorageAndCache.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт для граббинга постов из групп ВК. Копирует посты из указанной группы, публикует их в другую, используя аккаунт администратора/редактора сообщества.
- используем Вконтакте API
В конфиге указываем:
- из каких групп заимствовать посты
- сколько последних постов подгружать из группы-донора
- сколько постов публиковать в новое сообщество
- захватывать ли посты со ссылками
- отправляем на указанный email сообщение-лог о выполнении задачи
- избегаем дубликатов
Пример:
Указали 4 группы-донора. Максимальное количество постов для погрузки - 6. Постов для публикации - 2. Скрипт собирает по 6 постов из указанных 4 групп. Рандомно выбирает из этого количества 2 поста для публикации в новой группе. Проверяем, нет ли среди этих постов тех, что уже размещали ранее. Полное копирование: текст + графика/аудио/видео и т.д. Если указано, что не берём посты со ссылками (Показать полностью.. не в счёт), то пропускаем такие записи. Записываем в базу данных txt или Mysql какой-то индентификатор тех постов, которые мы уже копировали (достаточно ли будет просто ссылки на пост в группе-доноре?), чтобы не повторяться. На email отправляем отчёт: какие посты разместили (ссылка на исходный пост), куда разместили (ссылка на новый пост), время размещения.
Если оказалось, что количество постов для размещения больше, чем собранное количество, то увеличиваем количество постов для погрузки на 1. Например, если нужно разместить 2, собрали 24 поста, но из них 20 уже размещались, а ещё 3 со внешними ссылками, которые не размещаем. Значит пробуем собирать уже не 4*6, а 4*7, 4*8 и т.д. Затем публикуем.
При необходимости отвечу на любые вопросы. Оплата работы через безопасную сделку.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно ускорить загрузку сайта delaismelo.ru (главная, категория, страница статьи) по версии developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ до 80+. цена сроки?Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить iMacros для совершения некоторых действий вконтакте. добавление друзей, отправка сообщений, репост из группы. Подробное ТЗ исполнителю. По срокам - обсуждаемо.Закрыт8 лет назад
Написать модуль доставки к точкам выдачи pickpoint для ShopCMS. Вот готовое решение, но для другой цмс, хотелось бы что-то подобное. https://www.webasyst.ru/store/plugin/shipping/dpickpoint/?preview=f54609d155fe5208127712eb57a76940Закрыт8 лет назад
Сделать разбор прайсов и формирование цен для товаров Алгоритм работы 1. Авторизация пользователя (пользователи логин и пароль + mail в базе SQL) 2. Добавление нового прайса 3. Настройка нового или ...Закрыт8 лет назад
- $20
Нужно поправить скрипт, который добавляет микроразметку для видеоплеера, подкорректировать "хлебные крошки", убрать пустые строки из исходного кода страниц. И добавить в css 4 новых элемента. Подробное ТЗ скину при личной переписке.Закрыт8 лет назад
https://goo.gl/WURMWc ТЗ цены жду разумные в процессе разбираюсь пишите звоните в скайп сразу, обсудим и приступим сразу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить форму поиска таким образом, чтобы не работала кнопка enter, а пользователь должен был самостоятельно выбрать из раскрывающегося списка. Если ставить во вьюсе "автоматическая отправка", то список не раскрывается или быстро закрывается, выбрать не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить удаленный рабочий стол на сервере windows server 8, что бы не зависал периодически. Через какое-то время пользования зависает, или показывает черный экран, при перезапуске удаленного рабочего стола все становится ок.Закрыт8 лет назад
Добрый день. Существует корпоративный сайт на UMI CMS. Требуется внести корректировки в структуру Изменить рубрикатор, добавить пару страниц. + Исправить несколько накопившихся ошибок. Работа небольшая, но требуется оперативное вмешательство Благодарю за ваше время. А.Закрыт8 лет назад