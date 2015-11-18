Плагин для компонента WIRIS на .Net

http://media-fair.kiev.ua/ru/ Перенести сайт с текущего самописного движка на wordpress. Сохранить структуру 3 языка Можно без наполнения Регистрация на сайте не нужна К ответам просьба указывать срок и цену. Спасибо.
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Есть такой компонент: http://www.wiris.com
А точнее WIRIS Editor: http://www.wiris.com/editor/demo/en/
К нему надо написать дополнение которое позволит сохранять файлы в облако AWS S3.
Документация к АПИ WIRIS-а тут:
http://www.wiris.com/pluginwiris_engine/docs/api/com/wiris/plugin/storage/StorageAndCache.html
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