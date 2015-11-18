Плагин для компонента WIRIS на .Net

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Есть такой компонент: http://www.wiris.com

А точнее WIRIS Editor: http://www.wiris.com/editor/demo/en/

К нему надо написать дополнение которое позволит сохранять файлы в облако AWS S3.

Документация к АПИ WIRIS-а тут:

http://www.wiris.com/pluginwiris_engine/docs/api/com/wiris/plugin/storage/StorageAndCache.html

8 лет назад
wesert
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад