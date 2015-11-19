Создать парсер

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок278 просмотров
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Прописать парсер для сайта на овпенкард с 4 сайтов-донор на джумла разных серий и шоп-скрипт 5:

задачи

  • скопировать имеющуюся информацию по товарам (только то что с пометкой "в наличие")
  • ежедневный мониторинг сайтов-доновор на предмет обновлений цен
  • обновление цен на основном сайте (овпенкард)
8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад