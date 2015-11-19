Создать парсер

Скрипт для граббинга постов из групп ВК. Копирует посты из указанной группы, публикует их в другую, используя аккаунт администратора/редактора сообщества. - используем Вконтакте API В конфиге указываем: - из каких групп заимствовать посты - сколько последних постов подгружать из ...