Скопировать прогноз погоды

Веб-программированиеЗакрытнет заявок212 просмотров
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Нужно настроить информеры прогноза погоды https://www.gismeteo.ru/informers/-/hH3jML76203AKS и получить коды для четырёх курортов в 90 странах https://yadi.sk/d/U4QH-VMWk9ino

Полученные коды нужно прописать в отдельных файлах .txt (название каждого файла - название страны)

Работа механическая, специальных познаний не требует.

Цену и срок указывайте в проекте

8 лет назад
glinko
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв