1С-битрикс. Приведение структуры сайта по требованиям заказчика.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Доброго времени суток. 

Нужно осуществить установку и настройку шаблона к системе управления 1С-Битрикс редакция «Стандарт».  Заменить заголовок, скрыть неиспользуемые разделы, заменить контактные данные, добавить необходимых фотографий в разделы сайта до 10 шт., наполнение сайта информационными материалами до 10 страниц текста А4.

Все структуры и текста будут предоставлены, как и сам шаблон. Но позже. Предположительно во вторник. 24.11.15. 

Жду предложений. Прошу, по возможности, сразу указывать портфолио с видами работ, желательно отзывы, сроки на выполнение и желаемый гонорар.

Оплата после работы. Надеюсь на продуктивное сотрудничество.

8 лет назад
zii
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов
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