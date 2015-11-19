1С-битрикс. Приведение структуры сайта по требованиям заказчика.

Доброго времени суток.

Нужно осуществить установку и настройку шаблона к системе управления 1С-Битрикс редакция «Стандарт». Заменить заголовок, скрыть неиспользуемые разделы, заменить контактные данные, добавить необходимых фотографий в разделы сайта до 10 шт., наполнение сайта информационными материалами до 10 страниц текста А4.

Все структуры и текста будут предоставлены, как и сам шаблон. Но позже. Предположительно во вторник. 24.11.15.

Жду предложений. Прошу, по возможности, сразу указывать портфолио с видами работ, желательно отзывы, сроки на выполнение и желаемый гонорар.

Оплата после работы. Надеюсь на продуктивное сотрудничество.