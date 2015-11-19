Прописать парсер для сайта на овпенкард с 4 сайтов-донор на джумла разных серий и шоп-скрипт 5: задачи [list][*]скопировать имеющуюся информацию по товарам (только то что с пометкой "в наличие") [*]ежедневный мониторинг сайтов-доновор на предмет обновлений цен [*]обновление цен на ...
1С-битрикс. Приведение структуры сайта по требованиям заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужно осуществить установку и настройку шаблона к системе управления 1С-Битрикс редакция «Стандарт». Заменить заголовок, скрыть неиспользуемые разделы, заменить контактные данные, добавить необходимых фотографий в разделы сайта до 10 шт., наполнение сайта информационными материалами до 10 страниц текста А4.
Все структуры и текста будут предоставлены, как и сам шаблон. Но позже. Предположительно во вторник. 24.11.15.
Жду предложений. Прошу, по возможности, сразу указывать портфолио с видами работ, желательно отзывы, сроки на выполнение и желаемый гонорар.
Оплата после работы. Надеюсь на продуктивное сотрудничество.
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