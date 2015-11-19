Php скрипт с instagram

Php скриптОткрывается страница html.С одним поле ввода: Укажите хэштег в instagram. И кнопка выбрать рандом пост.И в итоге оно вытаскивает: url адрес поста в инстаграм, где был использован указанный хэштег. Условие если с указанным хэштегом будет более 15000 записей. Скрипт пишет ошибку что хэштегов много и не можем обработать такой запрос.