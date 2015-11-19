Простая доработка сайта с импортом контента из файла.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Небольшая задача. 

Для простой странички ecolightin.ru/lending/ необходимо выполнить 3 задачи:  

1. Верстка текста. Там несколько фрагментов.  

2. Сайт открывается по ссылке с уникальным идентификатором. В зависимости от идентификатора должен подтягиваться на сайт текст из файла-таблицы. Файл заливается на сервер.  

3. Сделать кнопки в соответствии с макетом, при нажатии которых автоматически запрашивается информация (имя, емеил, телефон) и высылается оповещение на емеил с соответствующим текстом.  

Оплата напрямую после сдачи работы.  

Предлагайте Ваши цены, сроки. Спасибо.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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