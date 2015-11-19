Простая доработка сайта с импортом контента из файла.

Небольшая задача.

Для простой странички ecolightin.ru/lending/ необходимо выполнить 3 задачи:

1. Верстка текста. Там несколько фрагментов.

2. Сайт открывается по ссылке с уникальным идентификатором. В зависимости от идентификатора должен подтягиваться на сайт текст из файла-таблицы. Файл заливается на сервер.

3. Сделать кнопки в соответствии с макетом, при нажатии которых автоматически запрашивается информация (имя, емеил, телефон) и высылается оповещение на емеил с соответствующим текстом.

Оплата напрямую после сдачи работы.

Предлагайте Ваши цены, сроки. Спасибо.