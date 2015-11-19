Доработка сайта на Вордпресс и интеграция по АПИ

Добрый день, есть сайт http://sbtaxi13.bget.ru/ , нужно немного изменить форму заказа такси и интегрировать его по АПИ. Документация есть.

От вас нужно чтобы вы имели опыт работы интеграции по АПИ, знали Вордпресс и были свободны от других проектов, чтобы плотно поработать над этим.

Наличие отзывов и положительная репутация приветствуется.

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