Приветствую!

Нужен парсер ВК. Что он должен уметь:

- Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel.

- Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю).

- Выделить объект, которому посвящен пост (1-2-3-4 комнатные квартиры, дом, студия, коммуналка, комната)

- Выделить номер телефона контактного лица

- Контактное лицо

- Профиль ВК

- Полный текст поста

- Если к посту прикреплены изображения, то ссылки на них

Интересует стоимость, сроки.