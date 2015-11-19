Парсер ВК

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Приветствую!

Нужен парсер ВК. Что он должен уметь:

- Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel.

- Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю).

- Выделить объект, которому посвящен пост (1-2-3-4 комнатные квартиры, дом, студия, коммуналка, комната)

- Выделить номер телефона контактного лица

- Контактное лицо 

- Профиль ВК 

- Полный текст поста

- Если к посту прикреплены изображения, то ссылки на них

Интересует стоимость, сроки.

8 лет назад
dhozyainov
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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