Доработать сайт на cms simpla

http://luxor-deko.com/

1. Синхронизация с 1С.

2. Поменять шрифты и цвет в верхней панели.

3.Поменять строку с ассортиментом ( статьи\новости; спальня, ванная, кухня, детская, декор, скидки)

вариант как http://www.dotmaison.com/bedroom/bedding-sets.html

4. Фотографии товаров сделать большие.

5. При заходе на определенный товар внизу 3-2 фото с текстом: рекомендуем приобрести, акция, с этим покупают...

6. Возможность добавлять видео на главную.

7. при заходе на фото постельного набора, выбор по наименованию с размером и ценой, плюс калькулятор. как на вышеупомянутом сайте......

8. К каждой группе товаров добавить фильтр слева по составу, размеру, цвету и тд