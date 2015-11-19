Доработать сайт на cms simpla

Добрый день. Есть сайт: http://pc4games.ru/ Нужно что бы при выборе "Безналичный расчет" в корзине, цена автоматически менялась на определенный процент. Интеграция в админку CMS не обязательна, но желательна. Думаю тут все предельно ясно. Указывайте стоимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Синхронизация с 1С.
2. Поменять шрифты и цвет в верхней панели.
3.Поменять строку с ассортиментом ( статьи\новости; спальня, ванная, кухня, детская, декор, скидки)
вариант как http://www.dotmaison.com/bedroom/bedding-sets.html
4. Фотографии товаров сделать большие.
5. При заходе на определенный товар внизу 3-2 фото с текстом: рекомендуем приобрести, акция, с этим покупают...
6. Возможность добавлять видео на главную.
7. при заходе на фото постельного набора, выбор по наименованию с размером и ценой, плюс калькулятор. как на вышеупомянутом сайте......
8. К каждой группе товаров добавить фильтр слева по составу, размеру, цвету и тд
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