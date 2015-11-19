Доделать за другого программиста сайт

Сайт meet-people.ru

Сделан на PHP, присутствуют GET запросы, cookie.

Внедрен API: https://github.com/wapclick-online/API

Принцип работы: человек заходит с мобильного -> нажимает кнопку -> его перенаправляет на лендинг сотового оператора (на стороне оператора) -> посетитель нажимает кнопку на лендинге и с него списываются деньги -> открывается полный доступ к сайту.

На сайте все это реализовано. НО – доступ к контенту открыт постоянно. Поэтому:

1. Сделать закрытый доступ к контенту и открывать его когда придет GET запрос о совершении подписки

2. Поправить верстку (несколько пунктов)

Есть архив другого работающего сайта с примером.