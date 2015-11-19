Доработка сайта на WordPress!

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Добрый день! 

Требуется доработать сайт/тему на CMS WordPress: http://g-m.site/

1. При добавлении записи и выборе формата "Видео", надо что бы на миниатюре отображалась кнопка "play"

2. На главной странице сделать так: https://yadi.sk/i/G_nmavbakZpmP (что бы после сайдбара, записи шли в три столбца) и реализовать бесконечный скролл.

3. Исправить шрифт (сделать везде одинаковым и в записях что бы он был темнее)

4. Сделать отображение количества просмотров поста (И в анонсах записей и внутри поста, (есть наглядный пример))

5. Добавить три кнопки ( Подписаться в фб, поделиться в фб, поделиться в ок, (кнопки есть готовые) вверх поста после H1.

6. Довести до ума: похожие видео (внизу каждого поста) и популярные. Что бы они корректно отображались и были выполнены в одном стиле. Наглядный пример предоставлю.

Если эта работа будет проделана хорошо, то сразу же дам еще один похожий проект на доработку.

От Вас в заявке жду стоимость и сроки. 

Спасибо.

 

 

WordPressДоработка сайта на WordPress
8 лет назад
Maslennykov
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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