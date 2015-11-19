Аудит/чистка сайта на MODx

Очень срочно.

Есть сайт на modx evo. Какое-то время назад начали происходить странности... Сначала htaccess ломанули и там появилась какая-то мобильная реклама, потом на сайте начала слетать верстка, сама админка полностью не грузилась...

Нашли на фтп почти во всех папках какие-то php файлы. Их удалили. В корне тоже были. В том числе license.php, хостер говорит, через него скорее всего все загружалось.

Сейчас с нашего сайта была зафиксирована рассылка спама по почте. Хостер заблочил и просит провести аудит и чистку.

Нужно проверить сайт, почистить от всего лишнего и устранить уязвимости.

Сразу говорю - бюджет сильно ограничен.