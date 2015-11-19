Не работает публикация материалов из MS Word в joomla 3

Добрый день, есть сайт http://sbtaxi13.bget.ru/ , нужно немного изменить форму заказа такси и интегрировать его по АПИ. Документация есть. От вас нужно чтобы вы имели опыт работы интеграции по АПИ, знали Вордпресс и были свободны от других ...