Стоматологический калькулятор на сайте вордпресс

Нужен калькулятор вот такой же me-dent.ru/calculator

+ для сайта сделанного на wordpress

+ меню слева, меняющаяся информация справа.

+ помимо имплантации и протезирования, добавить еще две кнопки с услугами

+ возможность редактировать разделы меню, цены, описание

+ отправка заявки на e-mail со всеми выбранными параметрами (как на примере)

+ адаптивный дизайн

Ваша цена и сроки, рекламные спам предложения сразу отклоняются. Оплата после полностью выполненной работы.