Настроить фильтр на Ворд прессе

Добрый день! Требуется доработать сайт/тему на CMS WordPress: http://g-m.site/ 1. При добавлении записи и выборе формата "Видео", надо что бы на миниатюре отображалась кнопка "play" 2. На главной странице сделать так: https://yadi.sk/i/G_nmavbakZpmP (что бы после сайдбара, записи шли в три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт на ворд прессе, но не работает фильтр в портфолио.
Кто сможет помочь?
От вас жду предложений по цене.
За сайтом обращайтесь в личку.
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