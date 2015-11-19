Доработка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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нужно на сайт добавить дополнительную кнопку,

настроить корзину, поменять логотип

приоритет, цена

бюджет очень ограничен

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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