Замена символов - PHP

Добрый день! Требуется доработать сайт/тему на CMS WordPress: http://g-m.site/ 1. При добавлении записи и выборе формата "Видео", надо что бы на миниатюре отображалась кнопка "play" 2. На главной странице сделать так: https://yadi.sk/i/G_nmavbakZpmP (что бы после сайдбара, записи шли в три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Найти решение функции function getMDNameFile($file)
[code]function getMDNameFile($file)
{
static $ext = false;
if (!$ext) $ext = preg_replace('|\?.*?|is', '', pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));
$file = $this->rootPath . $this->config->get('imgPath') . $this->imageDir . md5(microtime() + mt_rand(1, 100)) . ".$ext";
if (is_file($file)) return $this->getMDNameFile($file);
return $file;
}
[/code]
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