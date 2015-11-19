Помощь в imacros

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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https://www.google.com/recaptcha/api2/demo 

Раньше использовал ответ от ruchaptcha только в формате цыфр к примеру 29

для выбора изображений команду

SET n1 EVAL("var s=\"{{answer}}\"; if(s.match(/^[0-9]+$/) && s.length = 2) s.substr(0,1); else MacroError(\"Captcha answer is wrong.\")")

TAG POS={{n1}} TYPE=IMG ATTR=SRC:https://www.google.com/recaptcha/api2/payload?c=*

Сейчас есть необходимость использовать формат ответа click:2/9/

Нужна команда для кликание на изображение

8 лет назад
valik0409
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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