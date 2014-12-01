Мобильная версия для сайта на Joomla.

Сайт на Joomla 1.5.

Задача сделать мобильную версию сайта http://teh-med1.ru/adaptive/original

Пользователя мобильного браузера должно перебрасывать на поддомен http://m.teh-med1.ru/adaptive/original

За обработку запросов и подстановку шаблона может отвечать один из популярных модулей для этих целей или Ваше решение.

Мобильная версия будет являться шаблоном , переделанным с данной вёрстки http://teh-med1.ru/adaptive/original , но доработанным, чтобы быть google mobile frendly. Т.е. нужно увеличить шрифты, отступы между ссылками, viewport и т.д.

Так же нужна небольшая довёрстка.