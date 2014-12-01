PHP программист, сделать в самописном скрипте зависимый селект-список

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок122 просмотра
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Требуется PHP-программист со знанием Javascript - необходимо в самописном скрипте сделать в скрипте зависимый select-список (опции во втором селекте зависят от выбранного пункта в первом).

PHP
8 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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