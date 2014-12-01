Добрый день! Не получается подключить AdSense к сайту vetdoctor.kiev.ua . Вот сообщение об отклонении [url=http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6]http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6[/url]. Письмо от гугл http://take.ms/Hx927
PHP программист, сделать в самописном скрипте зависимый селект-список
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP-программист со знанием Javascript - необходимо в самописном скрипте сделать в скрипте зависимый select-список (опции во втором селекте зависят от выбранного пункта в первом).
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