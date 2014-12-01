PHP программист, сделать в самописном скрипте зависимый селект-список

Друзья, привет! Пожалуйста, внимательно читайте ТЗ! Прошу указывать ориентировочно цену в рос.рублях и сроки ! Без цен заявки не рассматриваю, надеюсь на понимание и бережное отношение к своему и моему времени. Задача: Есть база в формате Xml, файл большой 1.7Гб(скачивается ...