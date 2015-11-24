Калькулятор с дизайном на сайт

Калькулятор будет считать стоимость текстов и услуг. Первые 2 шага ценники известны заранее и не меняются, затем кратность по 500 знаков. Порядка 20 видов текстов. Плюс штук 6 услуг с фиксированной ценой + пара штук с ценой за время время работы, кратность – 15 минут. Ну и некоторые нюансы в конкретных видах текстов вроде "с графикой- без графики". Ничего сверхестественного, все вводные есть, хитрых формул – нет. Нужен с графикой. Пример прикрепил: он не каноничный, но в целом так и нужно: типы текста, ползунок для знаков, услуги, подсказки. Сайт на wordpress

Не шлите копипаст с листом своих услуг, отвечайте предметно, пожалуйста.