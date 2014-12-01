Разработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Необходим сайт, по функционалу схожий с сайтом runetki. Также нам  необходима чат-видеорулетка (желательно от videowhisper). Возможно предоставление шаблона для joomla версии 2.5 и выше, без разработки полной версии сайта.

8 лет назад
Rj_samoylov
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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