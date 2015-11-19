Доработать сайт модх

Нужно перетащить шапку, футер и несколько блоков с сайта. Быстро и качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо дополнить в инструменты визуального редактора таблицу, а также внедрить пару строчек Мета описания и мета ключей.
- Похожие заказы
- $6Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
Калькулятор будет считать стоимость текстов и услуг. Первые 2 шага ценники известны заранее и не меняются, затем кратность по 500 знаков. Порядка 20 видов текстов. Плюс штук 6 услуг с фиксированной ценой + пара штук ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
При добавлении новости на сайт, скрипт очень долго обрабатывает информацию, 5-7 минут и только тогда добавляет материал на сайт. Надо поковыряться в скрипте и сделать чтоб это все быстро происходило. Движок неизвестен, но очень простой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим сайт, по функционалу схожий с сайтом runetki. Также нам необходима чат-видеорулетка (желательно от videowhisper). Возможно предоставление шаблона для joomla версии 2.5 и выше, без разработки полной версии сайта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Ищем исполнителя проекта на Ruby on Rails! Рассмотрим всех откликнувшихся специалистов, заранее благодарен за Ваш интерес!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML. Собственно, нужно выполнить требование Google Page Speed. Заранее благодарен за заявки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на Joomla 1.5. Задача сделать мобильную версию сайта http://teh-med1.ru/adaptive/original Пользователя мобильного браузера должно перебрасывать на поддомен http://m.teh-med1.ru/adaptive/original За обработку запросов и подстановку шаблона может отвечать один из популярных модулей для этих целей или Ваше решение. Мобильная версия будет являться шаблоном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
доделать работу по генерации страниц по программе https://www.ufs-partner.ru/ на сайте https://zdsales.ru/ виджет почти доделан, настроить https://bilet.zdsales.ru/ так же написать генератор метаданных оплата договорнаяВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте delaismelo.ru закрыть меню (авто мото, дом и дача итд..) со стороны постов (http://delaismelo.ru/testy-sport-i-otdyx/kakoj-vy-velosipedist итд) в rel="nofollow Со стороны рубрик (http://delaismelo.ru/testy-sport-i-otdyx итд) не закрывать, оставить открытымиВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется PHP-программист со знанием Javascript - необходимо в самописном скрипте сделать в скрипте зависимый select-список (опции во втором селекте зависят от выбранного пункта в первом).Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад