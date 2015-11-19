Исправить глюк скрипта

При добавлении новости на сайт, скрипт очень долго обрабатывает информацию, 5-7 минут и только тогда добавляет материал на сайт. Надо поковыряться в скрипте и сделать чтоб это все быстро происходило. Движок неизвестен, но очень простой по интерфейсу.