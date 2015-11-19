Калькулятор прибыли

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Нужно написать калькулятор как на фото в приложении. При выборе тарифа 3 нижние значения должны меняться на заданные заранее. Калькулятор обязательно должен работать в Adobe muse (не обязательно как виджет!)

8 лет назад
Nostro777
Владимир 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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