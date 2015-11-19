Калькулятор прибыли

Парсер товаров и категорий на php+mysql; для товаров - названия, описания, цены, ссылок на фото и категории (без проверки - есть ли такой товар уже в базе или нет, соответственно для старых товаров ничего обновлять не ...
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Нужно написать калькулятор как на фото в приложении. При выборе тарифа 3 нижние значения должны меняться на заданные заранее. Калькулятор обязательно должен работать в Adobe muse (не обязательно как виджет!)
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