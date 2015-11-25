Нужен парсер php+mysql

Веб-программированиеЗавершен8 заявок172 просмотра
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Парсер товаров и категорий на php+mysql;

для товаров - названия, описания, цены, ссылок на фото и категории (без проверки - есть ли такой товар уже в базе или нет, соответственно для старых товаров ничего обновлять не нужно)

обязательно - понятный самописный код без "мусора" так называемых универсальных парсеров;

сайт-источник - по запросу в л/с

при подаче заявки просьба указывать сроки и цену

PHPMySQL
8 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$30
1 день
Все выполнено в срок (очень быстро), нареканий никаких нет - рекомендую
Задача была поставлена довольно четко, на все доп. вопросы я получил оперативные и исчерпывающие ответы. Моментальная оплата, сотрудничеством доволен на все 100%. Рекомендую.
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