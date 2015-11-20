Автопополнение Яндекс Директ

Здравствуйте. Нужно создать скрипт, который бы пополнял кампании Яндекс Директ при нехватке средств на них. Этот скрипт должен подключаться к WebMoney кошельку и пополнять кампанию на заданное в настройках количество денег. Периодически (должно указываться в настройках) скрипт заходит в кампанию Директ и сверяет баланс кампании, если сумма меньше чем в настройках, то скрипт пополняет кампанию на указанную в настройках сумму. Нужно сделать возможность проксирования в настройках скрипта.