Нужен сайт для сбора денег на операцию ребенку.

Есть сайт http://xn----7sbhlyjnp6a2c6d.xn--p1ai/ сделан он на Joomla.

задача следующая:

1. надо добавить поддержку второго языка (английского)

- добавить кнопку переключения языка

- в зависимости от настроек браузера посетитель должен попадать на страничку с нужным языком (все постсоветское пространство языков на русский, остальные на английский)

2. добавить кнопку по нажатию на которую посетитель легко сможет перевести деньги (жамкнул кнопку, ввел данные карты и вперед). Поддержать надо VISA, MasterCard, PayPal, WebMoney, Yandex деньги, QIWI.

возможен вариант полной переделки сайта, на другом фреймворке (дизайн при этом останется прежним).