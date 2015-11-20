Нужен сайт для сбора денег на операцию ребенку.

Добрый день, необходимо сделать 4 правки по сайту, очень нужно, помогите, правки в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://xn----7sbhlyjnp6a2c6d.xn--p1ai/ сделан он на Joomla.
задача следующая:
1. надо добавить поддержку второго языка (английского)
- добавить кнопку переключения языка
- в зависимости от настроек браузера посетитель должен попадать на страничку с нужным языком (все постсоветское пространство языков на русский, остальные на английский)
2. добавить кнопку по нажатию на которую посетитель легко сможет перевести деньги (жамкнул кнопку, ввел данные карты и вперед). Поддержать надо VISA, MasterCard, PayPal, WebMoney, Yandex деньги, QIWI.
возможен вариант полной переделки сайта, на другом фреймворке (дизайн при этом останется прежним).
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