Внутренняя оптимизация сайта fireworkplus.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- устранить ошибки валидации html и css

- оптимизировать блокирующие скрипты js и css

- оптимизировать скорость работы сервера до 200-400 мс на ответ (обратится к хостеру)

- настроить ЧПУ-адреса на сайте

- реализовать на сайте “хлебные крошки”

- исправить файл robots.txt

- закрыть дублирующиеся страницы

- создать sitemap.xml и указать его в файле  robots.txt и вебмастерах

- сжать файлы javascript

- оптимизировать изображения

- корректно настроить кеширование файлов

- настроить 301-редирект (вместо 303-го)

- собрать семантическое ядро на все продвигаемые страницы

- прописать корректные метатеги title, description, keywords для всех страниц

- прописать атрибуты alt и title для изображений

- проверить и удалить внешние ссылки с переспамленных сайтов

- реализовать на сайте перелинковку типа “кольцо” (после добавления статей)

8 лет назад
ksxp
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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