Внутренняя оптимизация сайта fireworkplus.ru

Здравствуйте. Нужно создать скрипт, который бы пополнял кампании Яндекс Директ при нехватке средств на них. Этот скрипт должен подключаться к WebMoney кошельку и пополнять кампанию на заданное в настройках количество денег. Периодически (должно указываться в ...