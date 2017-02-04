Доработка проекта (Python).

Веб-программированиеЗавершен4 заявки301 просмотр
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На доработку проекта нужен опытный программист. Сайт написан на питоне (Python). После внесения изменений,нужно будет сделать api. 

Ориентировочный объем работы - 30-40 часов. Жду ваши почасовые ставки, чтобы я мог вам выслать задание и вы могли точно оценить сроки.

Python
8 лет назад
asdfq
Павел 
37 летГреция
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Antom__
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
5 дней
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