Внести доработки в сайт на CMS Drupal

Добрый день, необходимо сделать 4 правки по сайту, очень нужно, помогите, правки в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: elis-group.ru
CMS: Drupal
Основное задание:
- Нужно внедрить разработанный прототип(сам прототип во вложение) на все номеклатуры товаров. Большинство блоков в прототипе статичны, только верхний блок будет динамичный(картинка товара, цена, наличие).
Остальные мелочи:
- Также нужно причесать каталог кабелей. Какие-то позиции оттуда убрать, переработать левый столбец каталога.
- Нужно страницы кабелей перевести в поддомены, например: раньше elis-group.ru/asbl нужно: asbl.elis-group.ru
- Нужно отредактировать раздел "муфты", исправить нынешнее деление на группы подобно тому, как это в кабеле сделано.
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