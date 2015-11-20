Внести доработки в сайт на CMS Drupal

Сайт: elis-group.ru

CMS: Drupal

Основное задание:

- Нужно внедрить разработанный прототип(сам прототип во вложение) на все номеклатуры товаров. Большинство блоков в прототипе статичны, только верхний блок будет динамичный(картинка товара, цена, наличие).

Остальные мелочи:

- Также нужно причесать каталог кабелей. Какие-то позиции оттуда убрать, переработать левый столбец каталога.

- Нужно страницы кабелей перевести в поддомены, например: раньше elis-group.ru/asbl нужно: asbl.elis-group.ru

- Нужно отредактировать раздел "муфты", исправить нынешнее деление на группы подобно тому, как это в кабеле сделано.