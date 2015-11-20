Исправить ошибку - не закачивает картинки

На сайте [url=http://goo.gl/yt9F5O]http://goo.gl/yt9F5O[/url] есть формы, но нет скрипта обработки. нужно сделать рабочими все формы связи\заказа. 1. данные из форм должны отправляться на mail 2. Данные из форм должны записываться в один csv файл методом добавления в него строк ...