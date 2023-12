Modx Evo evoBabel «Страница не найдена»

Нужно исправить - «Страница не найдена» выдает ошибку:

« MODX Parse Error »

MODX encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« Execution of a query to the database failed — You have an error in

your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server

version for the right syntax to use near 'AND tmplvarid=46 LIMIT 0, 1'

at line 1 »

SQL > SELECT value FROM ...... `modx_site_tmplvar_contentvalues` WHERE contentid= AND tmplvarid=46 LIMIT 0, 1

Basic info

REQUEST_URI: /product

Current Plugin: evoBabel(OnWebPageInit)

tmplvarid=46 – это ТВ — relation (46) — Языковые версии ресурса

В evoBabelLexicon: Страница не найдена и id назначены

Если в плагине evoBabel убрать «Импортировать общие параметры модуля: evoBabelLexicon», тогда 404 показывается, но не работает переключение языков.

Url на сайте без вложенности, но так как сайт переносили с другого движка, то в псевдониме руками прописано, например: product/page3. Но

новые Url формируются уже без уровней, просто, site.ru/page4

Указывайте сроки и цену. Спасибо!