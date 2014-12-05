Есть товар, он подвязан под категорию и под бренд, т.е. это не вложенные ресурсы. Бренд подвязан под категорию, таким путем http://clip2net.com/s/3bjgFqP. Один бренд может быть подвязан к нескольким категориям, это сейчас выводится - работает. ...