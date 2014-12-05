Нужно доработать пагинацию Modx Evo Ditto. Стандартная пагинация уже работает. Нужно сделать подгрузку "Показать еще..." Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно исправить - «Страница не найдена» выдает ошибку: « MODX Parse Error » MODX encountered the following error while attempting to parse the requested resource: « Execution of a query to the ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Modx Evo к корзине shopkeeper нужно подключить PayPal. Указывайте, пожалуйста, сроки и Вашу цену.Закрыт10 лет назад
Нужен специалист по MODX EVO, желательно из Украины. Нужно решать нестандартные задачи, такие как дорабатывать функционал корзины, дорабатывать отзывы и т.д.Закрыт10 лет назад
Нужно доработать в интернет-магазине на CMS MODX Evo всплывающую корзину. Корзина во всплывающем окне должна быть полностью функциональна: удалить товар, изменить количество Корзина уже сверстана Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки работыЗакрыт10 лет назад
Есть товар, он подвязан под категорию и под бренд, т.е. это не вложенные ресурсы. Бренд подвязан под категорию, таким путем http://clip2net.com/s/3bjgFqP. Один бренд может быть подвязан к нескольким категориям, это сейчас выводится - работает. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Modx EVO. Нужно сделать покупку в 1 клик на сайте. При отправке формы данные должны записываться в шопкиппер, как и при обычном оформлении заказа из корзиныСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно дописать принудительную сортировку товара на главной странице, номер сортировки указывать из админки http://c2n.me/38QcGqR Сейчас сортирует по id товараСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно написать скрипт отправки почты с несколькими прикрепленными файлами Сроки и цены указывайте, пожалуйстаВеб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад