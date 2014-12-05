delta16

Наталия Лебедь delta16

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Modx Evo

    Нужно доработать пагинацию Modx Evo Ditto. Стандартная пагинация уже работает. Нужно сделать подгрузку "Показать еще..." Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • MODX EVO

    Нужен специалист по MODX EVO, желательно из Украины. Нужно решать нестандартные задачи, такие как дорабатывать функционал корзины, дорабатывать отзывы и т.д.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • MODX Evo всплывающая корзина

    Нужно доработать в интернет-магазине на CMS MODX Evo всплывающую корзину. Корзина во всплывающем окне должна быть полностью функциональна: удалить товар, изменить количество Корзина уже сверстана Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки работы

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • MODX Evo написать сниппет

    Есть товар, он подвязан под категорию и под бренд, т.е. это не вложенные ресурсы. Бренд подвязан под категорию, таким путем http://clip2net.com/s/3bjgFqP. Один бренд может быть подвязан к нескольким категориям, это сейчас выводится - работает. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Modx EVO

    Modx EVO. Нужно сделать покупку в 1 клик на сайте. При отправке формы данные должны записываться в шопкиппер, как и при обычном оформлении заказа из корзины

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад