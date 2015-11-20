Сделать фильтр OpenCart 2.0

Сайт http://silveks925.com.ua/

Очень сильно тормозит фильтр, устанавливали один из этих http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_search=filter (без надписи "big stores" тогда их не было)

сайт не оптимизировался, не переписывался, в общем внутри все стандартно от OpenCart 2.0

Нужно сделать/установить/оптимизировать фильтр так, чтоб он быстро и удобно работал по примеру этих сайтов:

https://f.ua/

https://leboutique.com/

По работе с фильтрами у меня опыта не было, поэтому и не могу понять какую цену ставить за работу? указывайте в заявке

магазин рассчитан на 12-14к товаров