Необходимо модернизировать существующий лэндинг

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Необходимо переделать существующий лэндинг.

Работа только по договору и б/н расчёту.

Свёрстан в одном из генераторов, сейчас там что-либо менять тяжело, может

вёрстка поехать, связь с разработчиком утрачена. Есть простая админка,

позволяющая дублировать страницу для разных городов.

Поэтому необходимо его полностью переверстать + добавить следующие вещи:

1.Настроить счётчик метрики, чтобы отслеживать конверсию и источники, в том числе, с помощью UTM-меток

2.Менять блоки-прокрутки информации местами и/или отключать их

3.Менять наполнение блоков, хотя бы с помощью визуального редактора

4.Запрос каталога, там где представлены модели. Отличие от основных окон, чтобы

не было необходимости вводить тел, это по желанию пользователя. Ссылка

на каталог должна высылаться в этом случае автоматически, нам же только

приходит извещение об этом, и есть возможность менять текст письма.

5.Модуль акций, – чтобы там можно было бы поставить какую-то картинку, текст и счётчик, сколько осталось до конца

6.Возможность создания нескольких версий страницы для одного города для А-Б теста

7.Навигационная панель сверху, по "прокруткам", вроде "Акция", "Наши модели", "Контакты" и т.д.

8.Дойдя до списка моделей(сейчас их 6), можно кликнуть на модель и посмотреть

несколько фоток и её краткое описание и оттуда отправить заявку. Тоже

хотелось бы реализовать, ещё и увязав с исполненными проектами. Но

приоритет у этого пункта самый низкий. Как вариант, открывать во фрейме

модель с основного сайта, но при отправке заявки по этой модели во

фрейме, необходимо, чтобы информация о модели передавалась в заявке.

9.Возможность менять эти модели, без необходимости лезть в код: картинку, краткое описание, цена, порядок вывода.

Ссылка на лэндинг по запросу.

8 лет назад
CJlOH
Антон 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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