Необходимо модернизировать существующий лэндинг

Добрый день, необходимо сделать 4 правки по сайту, очень нужно, помогите, правки в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать существующий лэндинг.
Работа только по договору и б/н расчёту.
Свёрстан в одном из генераторов, сейчас там что-либо менять тяжело, может
вёрстка поехать, связь с разработчиком утрачена. Есть простая админка,
позволяющая дублировать страницу для разных городов.
Поэтому необходимо его полностью переверстать + добавить следующие вещи:
1.Настроить счётчик метрики, чтобы отслеживать конверсию и источники, в том числе, с помощью UTM-меток
2.Менять блоки-прокрутки информации местами и/или отключать их
3.Менять наполнение блоков, хотя бы с помощью визуального редактора
4.Запрос каталога, там где представлены модели. Отличие от основных окон, чтобы
не было необходимости вводить тел, это по желанию пользователя. Ссылка
на каталог должна высылаться в этом случае автоматически, нам же только
приходит извещение об этом, и есть возможность менять текст письма.
5.Модуль акций, – чтобы там можно было бы поставить какую-то картинку, текст и счётчик, сколько осталось до конца
6.Возможность создания нескольких версий страницы для одного города для А-Б теста
7.Навигационная панель сверху, по "прокруткам", вроде "Акция", "Наши модели", "Контакты" и т.д.
8.Дойдя до списка моделей(сейчас их 6), можно кликнуть на модель и посмотреть
несколько фоток и её краткое описание и оттуда отправить заявку. Тоже
хотелось бы реализовать, ещё и увязав с исполненными проектами. Но
приоритет у этого пункта самый низкий. Как вариант, открывать во фрейме
модель с основного сайта, но при отправке заявки по этой модели во
фрейме, необходимо, чтобы информация о модели передавалась в заявке.
9.Возможность менять эти модели, без необходимости лезть в код: картинку, краткое описание, цена, порядок вывода.
Ссылка на лэндинг по запросу.
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