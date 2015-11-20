Создание рулетки.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки93 просмотра
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Доброго всем времени суток.

Необходимо создать сайт по типу рулетки. 

Задумка такая, множество пользователей скидывают деньги а выигрывает банк только один жребием. 10% с этих денег получает казино. У всех должны быть личные кошельки, подключить платежный шлюз. Все весьма просто с низким бюджетом. Минимум графики. 

8 лет назад
JobsBuell
Вадим 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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