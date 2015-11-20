Разработка web-проекта на Joomla для сети фитнес клубов

Необходимо разработать высоконагрузочный ресурс на CMS Joomla.

В проекте будет использоваться:

- геопределение пользователя;

- платежные системы

- работа с картами

- функционал вывода подбора вакансий

- функционал формирования и вывода предстоящих мероприятий

- функционал вывода и формирования предстоящих мероприятий в календарном виде

- использование JoomShopping с доработкой корзины

- функционал подбора абонементов в клуб

- функционал подбора персональных тренировок в клуб

- функционал вывода в нестандартном виде материалов

- разработка уникальных слайд-шоу

- разработка различных форм обратной связи

- функционал формирования и вывода партнерских программ

Требуется исполнитель, который работает только на фрилансе, все свое время отдает фрилансу, не работает только по ночам. Нужен человек, который будет заниматься проектом в дневное время и вечернее время. Сроки на сдачу проекта очень и очень сжаты. Объем большой.

Требования к исполнителю:

1. Уверенные знания jooma 3

2. Умение профессионально разрабатывать компоненты, модули, плагины.

3. jquery java script

4. Верстать

Срок реализации проекта - 35 календарных дней.

Просьба откликаться на проект, только тех, кто будет заниматься только данным проектом (фрилансер-фрилансер).

Подробное ТЗ после общения по скайпу.

Цена - после обсуждения ТЗ.

P.S. новичкам не беспокоить. Нужен "злой" программист под Joomla