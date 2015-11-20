Парсер валют

Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров. Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, ...
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Нужно сделать парсер для сайта Wordpress
парсить нужно таблицу с банками и валютами (только EUR, USD, RUR)
без обратных ссылок!
парсить эту таблицу: http://rate.am/ru/armenian-dram-exchange-rates/banks/non-cash
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