Парсер валют

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Нужно сделать парсер для сайта Wordpress

парсить нужно таблицу с банками и валютами (только EUR, USD, RUR)

без обратных ссылок!

парсить эту таблицу: http://rate.am/ru/armenian-dram-exchange-rates/banks/non-cash

8 лет назад
chelsea01
29 летАрмения
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад