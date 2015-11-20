Сделать быстрый обмен сообщениями и оформить. Поставить статус он/офф

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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На сайте с-surfing.club нужно сделать всплывающее окно быстрых сообщений (пример как здесь на веблансере или вконтакте), т.е. быстро и просто обмениваться сообщениями он-лайн или офф-лайн. Оформить страницу истории сообщений,  там, где видно список человек , с которыми общался (примеры те же). Сейчас там стоит убогая стандартная тема сообщений. 

Так же нужно вывести статус он/офф-лайн (например зеленый/красный кружок возле имени)

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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