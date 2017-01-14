Срочное восстановление резервного копирования, битрикс

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка189 просмотров

в папках отсутствуют права на запись и редактирование (хз почему)

нужно восстановить корректные права, чтобы из панели управления создалась резервная копия сайта

8 лет назад
dijurkin
Никита 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$18
1 день
все ок
Спасибо, рад был поработать.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад