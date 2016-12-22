Правило для fail2ban

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок409 просмотров

Необходимо настроить fail2ban по индивидуальном плану.

Детальное описание задания вышлю на е-маил.

8 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

infoits2014
Виктор 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Хорошо и быстро разобрался в поставленной задаче. Виктор выполнил проект отлично и в установленный срок. Компания UNINTEL благодарит Виктора за выполненную работу. Желаем творческих успехов, здоровья и достижения целей!
Отличный заказчик, четкая формулировка ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

infoits2014
Виктор 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад