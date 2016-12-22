Нужна консультация человека, который разбирается в настройке отправки почты с сервера. Доступ к серверу дать не можем из соображений безопасности. Но готовы оплатить консультацию по часовой ставке с запасом. Называете жеалаемую оплату за час. Я ...
Правило для fail2ban
Необходимо настроить fail2ban по индивидуальном плану.
Детальное описание задания вышлю на е-маил.
Выбранный исполнитель
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