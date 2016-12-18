Настройка IP-телефонии (сервер, роутеры, АТС и т.д.)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки162 просмотра

Здравствуйте.

Требуются услуги администратора для настройки сервера IP-телефонии.

Атс Askozia на базе Астерикс.

Требуется донастроить сервер, АТС, роутеры Микротик.

Разобраться с причиной потери голосовых пакетов на некоторых направлениях.

Настроить корректную работу телефонных баз Panasonic TGP500 (отваливаются периодически).

Ну и в целом дать рекомендации и исправить другие "косяки", обнаруженные по ходу работы.

Подробности при личном общении.

От вас - наличие профессиональных знаний во всех перечисленных направлениях:)

Asterisk
8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
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Заявки фрилансеров

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад