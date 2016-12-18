Настройка IP-телефонии (сервер, роутеры, АТС и т.д.)

Здравствуйте.

Требуются услуги администратора для настройки сервера IP-телефонии.

Атс Askozia на базе Астерикс.

Требуется донастроить сервер, АТС, роутеры Микротик.

Разобраться с причиной потери голосовых пакетов на некоторых направлениях.

Настроить корректную работу телефонных баз Panasonic TGP500 (отваливаются периодически).

Ну и в целом дать рекомендации и исправить другие "косяки", обнаруженные по ходу работы.

Подробности при личном общении.

От вас - наличие профессиональных знаний во всех перечисленных направлениях:)