Админ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт26 заявок772 просмотра

Нужен толковый админ, для ведения корпоративного сайта. Готовы обсуждать как оклад, так и %.

8 лет назад
i_stroyremont
Игорь 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров