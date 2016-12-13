Очистить сервер от вирусов (рассылка спама)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок178 просмотров

На сервере 7 сайтов. Попали в блек-листы по почте в гугл и тд. Идет рассылка спама с какого-то из них. 

Нужно найти причину и устранить. 

Лучше сразу писать в скайп или почту 

jaguarrus2 

[email protected]

8 лет назад
JaguarRUS812
Игорь 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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