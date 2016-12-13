На VPS-e настроить почтовый сервер для пересылки всех писем

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Приветствую

Есть ВПС на ubuntu 14, нужно на нем настроить почту для 3х доменов так, что бы пересылалась на нужный ящик @gmail.com.

Есть доступ в редактированию ДНС записей, конечно же.

Так же, нужна инструкция, как добавлять новые домены, что бы и их почта пересылалась туда же. Еще лучше - простой скрипт, сводящий все действия к минимуму.

нужно на вчера )

пишите ваш скайп

UbuntuНастройка почты
8 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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