Готовый лендинг нужно разместить на хостинге/привязать домен

ТЗ для лендинга https://dl.dropboxusercontent.com/u/25567496/DRESS_LOOK/index.html

1.Посадить лендинг на домен Tmdress.ru/franch

2.Сделать переадресацию с доменов: Tmdress.ru Tmdresslook.ru Тмдресс.рф Тмдресслук.рф на домен Tmdress.ru/franch

3.Заявки со всех форм должны падать на почту: [email protected] [email protected]

4.После того как пользователь оставил заявку на сайте, появляется такой попап http://prntscr.com/difq8s (перейди по ссылке)

5.Нужно выбрать сервис по email рассылкам. Я в этом плохо секу. Вроде как MailChimp и Unisender большинство используют. Но для меня это абсолютено не принципиально.

6.На сайте есть разные формы: А. Имя и Телефон Б. Имя Телефон и ИМЭЙЛ

Если эта форма Б. – то тогда email адрес должен попадать в список по которому ведется автоматическая email рассылка.

7.Нужно настроить 2 цепочки рассылки. 1-ая цепочка из заранее заготовленных 10-ти писем. Такие письма должны приходить 1 раз в неделю с момента как пользователь оставил заявку на сайте. И 2-ая цепочка писем – новости компании. В эту цепочку – письма мы будем добавлять самостоятельно, по мере появления новостей