Необходимо настроить postgresql в рабочем проекте. На сегодня 1000 баз

Есть рабочий проект, у нем 1 клиент = одна БД. Когда клиент входит в систему создается три запроса, 1 в его личную БД и два в базы других проектов. Базы других проектов в единичном состоянии.

Используем pg_pull для быстрого соединения.

Проблема в том, что один сервер не выдерживает такого кол-ва соединений. Необходимо перенастроить postgres, чтобы он выдерживал данное кол-во конектов и даже больше.

ram и cpu достаточно на сервере.