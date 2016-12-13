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Необходимо настроить postgresql в рабочем проекте. На сегодня 1000 баз
Есть рабочий проект, у нем 1 клиент = одна БД. Когда клиент входит в систему создается три запроса, 1 в его личную БД и два в базы других проектов. Базы других проектов в единичном состоянии.
Используем pg_pull для быстрого соединения.
Проблема в том, что один сервер не выдерживает такого кол-ва соединений. Необходимо перенастроить postgres, чтобы он выдерживал данное кол-во конектов и даже больше.
ram и cpu достаточно на сервере.
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